Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Порядка 30% сельхозпродукции теряется по пути от поля до потребителя в Казахстане, сообщил руководитель по связям и партнерству казахстанского бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Кайрат Нажмиденов.

«По пути от поля до стола потребителя теряется или выбрасывается до 30% продовольствия из-за неправильного хранения и плохой логистики. Это среднемировой показатель. А в Казахстане по некоторым показателям и того больше потери продовольствия», — сказал Нажмиденов на парламентских слушаниях «Вопросы развития агропромышленного комплекса» в пятницу.

Он отметил, что кроме решения проблемы увеличения производства продовольствия, необходимо также искать возможности снижения их потерь.

«Мы очень часто говорим о том, что надо увеличить производство продукции на 10%, 15%, 20%. Но, может быть нам надо подумать о том, чтобы снижать потери, которые до 30% достигают?» — предложил Нажмиденов.