Правительство на крючке у Аблязова, а с двоевластием пора начинать заканчивать 28.02.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 308 0 Политик, экономист Пётр Своик о митингах в политической системе Казахстана Похожие материалы: Режиссера Ермека Турсунова обвинили в давлении на суд под прикрытием имени президента Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны – Токаев Правительство согласилось расширить территорию Павлодара Радио Свобода обвинило правительство РК в воспрепятствовании его деятельности в Казахстане Правительство РК сдает позиции о запрете выкладки табака в местах продажи под натиском лобби