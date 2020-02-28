Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Рост животноводства в Казахстане может привести к дальнейшей деградации земель, считает руководитель по связям и партнерству казахстанского бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Кайрат Нажмиденов.

«Согласно прогнозу ФАО, в ближйшие 10 лет производство баранины и говядины в Казахстане может вырасти на 25%, а молока – на 15%. С ростом производства животноводства, еще больше возрастет потребление кормов, в том числе, пастбищных. Это создает дополнительную нагрузку на земельные ресурсы, особенно на пастбища. Между тем, в Казахстане деградированных пастбищ уже 27 млн га, в том числе, 10 млн га – это сильно деградированные пастбища. Если не принимать меры, то дальнейший рост животноводства приведет к дальнейшей деградации земель и пастбищ», — сказал Нажмиденов на парламентских слушаниях «Вопросы развития агропромышленного комплекса» в пятницу.

При этом он отметил, что только 30% из приятных мировым сообществом целей устойчивого развития (ЦУР), конкретизированы в Казахстане на уровне индикаторов.

«В 2017 году мировое сообщество, в том числе и Казахстан, приняло 17 глобальных целей устойчивого развития, включающих 169 различных задач и 230 индикаторов. Данные цели носят комплексный характер и обеспечивают сбалансированность всех компонентов устойчивого развития – экономических, социальных и экологических. ФАО выступает в качестве ответственного учреждения ООН по шести целям устойчивого развития: ликвидации голода, гендерному равенству, чистой воде и санитарии, ответственному потреблению и производству, сохранению морских экосистем и сохранения экосистем суши. Согласно нашему анализу, в АПК Казахстана только 30% задач ЦУР конкретизированы на уровне индикаторов. А бюджет текущей государственной программы развития АПК предусматривает достижение только 6 из 20 задач ЦУР», — отметил эксперт.