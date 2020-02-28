Посол Саудовской Аравии: Выдача деловых виз для казахстанцев не останавливалась

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Выдача деловых виз для казахстанцев не останавливалась, сообщил посол Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Абдулазиз бен Абдулла Аль-Дауд.

«В министерство иностранных дел был приглашен вновь назначенный посол Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Абдулазиз бен Абдулла Аль-Дауд. В ходе его встречи с директором департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Ержаном Мукашем были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Саудовской Аравией. Посол прокомментировал вопрос о недавнем решении властей Саудовской Аравии о приостановлении выдачи электронных туристических виз для граждан ряда стран. (…) Аль-Дауд заверил, что выдача деловых и других видов виз не останавливалась», — сообщили в пресс-службе МИД РК в пятницу.

Посол Саудовской Аравии подтвердил, что выдача паломнических виз для совершения Умры (малого хаджа), а также туристических виз была приостановлена в связи с широким распространением эпидемии коронавируса по всему миру. Он отметил, что данная мера является временной и направлена на защиту всех мусульман мира, прибывающих в Королевство.

По словам Аль-Дауда, список государств, гражданам которых приостановлен въезд, будет обновляться в зависимости от изменения ситуации по распространению коронавируса в мире. При этом он отметил, что, помимо Казахстана, в данный список включены и другие страны Центральной Азии.

«По итогам встречи стороны договорились обмениваться актуальной информацией по эпидемиологической ситуации в своих странах в связи с распространением коронавируса», — резюмируется в сообщении.

Как сообщало МИА КазТАГ 27 февраля, Саудовская Аравия запретила въезд желающим совершить малый хадж из-за коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 82 тыс. человек, летальных случаев – более 2,8 тыс., выздоровели – порядка 19 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.