Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только 8% научных разработок доходят до производства в сельском хозяйстве Казахстана, сообщил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков.

«Аграрная наука в Казахстане есть, есть и результаты работы ученых, имеется около 700 результатов наших ученых. К сожалению, из них только 8% доходит до производства, менее 32% посевных площадей заняты семенами отечественной селекции. Главная проблема – недостаток организации по передаче знаний и трансферт технологий», — сказал Рахимбеков на парламентских слушаниях «Вопросы развития агропромышленного комплекса» в сенате в пятницу.

Он отметил, что в финансировании науки имеются «серьезные диспропорции».

«На научные исследования направляются более 90% всех выделяемых средств, на опытные рботы – менее 10% и 0% – на трансферт и коммерциализацию. В развитых странах на долю этих трех блоков приходятся примерно одинаковые объемы финансирования – по 30-35%», — отметил глава центра.

Кроме того, он предложил создать национальную систему распространения знаний на селе, объединив усилия всех центральных и местных исполнительных органов.

«Аргентина, Бразилия, Израиль, Польша добились впечатляющих успехов в сельском хозяйстве в немалой степени благодаря системе распространения знаний на селе. Все самые выдающиеся достижения аграрной науки не дадут результата, если наши крестьяне и отрасль в целом не готовы их применять», — заключил Рахимбеков.