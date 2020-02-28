Когда откроются двери североатлантического альянса для Грузии?!

Из постсоветских республик сейчас наиболее предрасположенными к вступлению в НАТО кажутся Украина и Грузия. Но насколько они готовы к тому, чтобы сделать такой шаг?

Грузинское англоязычное издание Georgianjournal.ge опубликовало статью «Estonian MP Marko Mihkelson discuses Georgia’s politics with Georgian Journal» — «Эстонский парламентарий Марко Михкельсон обсуждает политику Грузии в ходе беседы с корреспондентом Georgian Journal» в виде интервью с депутатом Рийгикогу (парламента Эстонии) от оппозиционной Партии реформ, председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном, снискавшим известность своими критическими оценками проводимой Российской Федерацией политики по отношению к так называемому «ближнему зарубежью». Нас же в ней конкретным образом привлекло обсуждение вопроса, касающегося возможности вступления Грузии в НАТО в ближайшем будущем.

«Georgian Journal: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен несколько месяцев назад заявил, что Грузия должна начать обсуждение вопросов о том, будет ли (для нее) приемлемо вступление в НАТО без Абхазии и «Южной Осетии», и о возможности того, чтобы статья 5 (устава североатлантического альянса) охватывала только территорию, полностью контролируемую грузинским правительством. Некоторые из официальных лиц заявили, что такое будет возможно, и они ссылались на пример Кипра. Но представители НАТО заявляют, что это не обсуждается в альянсе. Как вы думаете, сработает ли такая идея, и если да, то почему, по вашему мнению, она не обсуждается в НАТО?

Марко Михкельсон: Прежде всего, конечно же, следует сказать о том, что Эстония решительно и последовательно поддерживает вступление Грузии в НАТО в будущем, и такая позиция является отражением нашей долгосрочной политики. Каждый раз, когда мы обсуждаем вопросы так называемых открытых дверей и интеграции с такими странами, как Грузия, они удостаиваются позитивной поддержки с эстонской стороны. Конечно, нужно учитывать и то, что речь в данном случае идет о вопросах, связанных не только с безопасностью и военными соображениями, но и также с политикой. Ваши предыдущие вопросы определенно касаются того, готовы ли вообще союзники по НАТО к восприятию возможности получения Грузией статуса члена (альянса) в ближайшем будущем. Я думаю, что Грузия за последние годы проделала большую работу в плане повышения практичности, открытия различных направлений реального сотрудничества, программ обучения совместно с союзниками по НАТО, и все признают ваш весомый вклад в международные миссии в Афганистане и в некоторых других частях света.

В контексте поднятой проблемы, конечно же, все сводится к приложению усилий – к тому, чтобы находить общий язык с отдельными государствами-членами НАТО и заручиться поддержкой таких решительных сторонников (вступления Грузии в НАТО), как Эстония или другие страны Балтии, вы должны сосредоточить свое внимание на тех, кому вопрос об оккупированных территориях или нынешнем вмешательстве России представляется проблемным. Лично мое мнение таково: по ходу истории НАТО мы видали разные случаи».

Из постсоветских республик сейчас наиболее предрасположенными к вступлению в НАТО кажутся Украина и Грузия. Но насколько они готовы к тому, чтобы сделать такой шаг?

Несмотря на все те перемены, которые произошли за шесть лет после Майдана, на Украине у сторонников и поборников включения страны в эту организацию, пожалуй, все еще могут возникнуть серьезные трудности. Ибо там значительная часть населения продолжает тяготеть к близости с Россией и продолжает относиться к НАТО, ее идеологии и целям весьма и весьма настороженно.

Другой вопрос – Грузия. Она в целом, кажется, больше подготовлена к вступлению в североатлантический альянс в случае появления такой возможности. Уже в течение длительного времени эта страна входит во все более и более тесные связи с США. И все менее и менее дружественно (если не сказать – враждебно) ведет себя с Москвой. Тут в качестве примера достаточно упомянуть то, что в принятой, так сказать, на вооружение грузинской военной стратегии присутствие российских миротворцев на территории республики квалифицируется как военная угроза. Одним словом, официальный Тбилиси имеет большую свободу действия для ведения проамериканской и прозападной политики.

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