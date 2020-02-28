Всем населенным пунктам РК с более 250 жителями обещали дать быстрый интернет в 2020 году

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Первые лица Казахстана в 1954 – 1959 гг. Первые лица Казахстана в 1954 – 1959 гг.
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Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Всем населенным пунктам Казахстана с более 250 жителями обещали дать быстрый интернет в 2020 году, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева. Президент Казахстана был проинформирован о работе по автоматизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы, человеческого капитала и цифровизации отраслей экономики. Министр сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что до конца текущего года все населенные пункты, где проживает 250 и более человек, будут обеспечены мобильным высокоскоростным интернетом», — говорится в сообщении в пятницу.

Также министр рассказал о ходе цифровизации городов и ситуации в сфере информационной безопасности.

«В завершение глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений», — сказано в сообщении.

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