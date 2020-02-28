Почти Т64,3 млрд перечислено в ФСМС за первые два месяца 2020 года в Казахстане

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Почти Т64,3 млрд перечислено в фонд социального медицинского страхования (ФСМС) за первые два месяца 2020 года в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В период с 2017 по 2019 годы в ФСМС было аккумулировано Т247 млрд. Только за два месяца текущего года сумма отчислений и взносов составила Т64,3 млрд. Работодателями было перечислено за наемных работников Т13,3 млрд, самостоятельные плательщики выплатили Т2,5 млрд», — сказал Биртанов на расширенной коллегии в пятницу.

Он напомнил, что государство не остается в стороне и тоже оплачивает участие в системе ОСМС 15 льготным категориям граждан, которых сегодня в стране насчитывается 10,6 млн человек. Для этого из бюджета выделено Т48,5 млрд.

«В целом расходы на медуслуги на одного жителя, составлявшие ранее Т55 тыс., благодаря ОСМС в 2020 году доведены до Т84 тыс.» — констатировал Биртанов.

По данным председателя правления НАО «ФСМС» Айбатыра Жумагулова, «в 2020 году бюджет системы медобеспечения увеличился в 1,5 раза, составив почти Т1,6 трлн., где объем финансирования ОСМС – Т570 млрд».

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запущена система ОСМС, включающая два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он доступен для всех граждан РК и оралманов. Включает в себя скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.

Независимые эксперты подвергли нововведения жесткой критике, справедливо отмечая, что с введением ОСМС возросла налоговая нагрузка как на бизнес, так и на рядовых казахстанцев.