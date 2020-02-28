Закон должен предусматривать уведомительный характер проведения мирных собраний – Токаев

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ — Закон должен предусматривать уведомительный характер проведения мирных собраний, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка. Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы», — сообщил Токаев в пятницу.

Напомним, 7 февраля МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.

17 февраля на обсуждении концепции законопроекта «О мирных собраниях» директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис предложил отправить новый законопроект на экспертизу в ООН, а журналист Сергей Пономарев выразил уверенность, что новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане. Президент Общественного фонда «Либерти», правозащитник Галым Агелеуов выразил мнение, что в Казахстане нужно закрепить норму о проведении митингов везде, где нет ограничений со стороны государственных органов. Также Жовтис считает, что при проведении спонтанных мероприятий в Казахстане не может быть никаких уведомлений. Представитель общественного фонда «Халыкка адал кызмет» Болат Жуматаев считает, что все заявки на митинги и собрания должны быть в общедоступном реестре в Казахстане. По мнению Жовтиса, если новый закон о митингах будет принят в том виде, в каком он предложен сейчас, появление в Казахстане своей Греты Тунберг будет невозможно. Также он считает, что новый закон о митингах может сделать незавидной судьбу журналистов.

Позднее в этот же день на пресс-конференции Жовтис выразил мнение, что новый закон о мирных митингах является законом о резервации для несогласных. Политик, инициатор создания Демократической партии Тулеген Жукеев считает, что лучшее, что может сделать действующая власть в Казахстане – мирно передать правление демократическим силам. Также Жовтис сообщил, что альтернативный проект закона о мирных собраниях намерен отправить в министерство информации и общественного развития (МИОР) РК. В свою очередь правозащитник, президент общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина считает, что новый законопроект о мирных митингах видит в гражданах потенциальных насильников.

Инициатор создания партии HAQ Тогжан Кожалиева считает, глава МИОР РК Даурен Абаев не является автором законопроекта о мирных митингах.

26 февраля вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин пообещал, что правила деятельности журналистов на мирных собраниях обсудят с самими журналистами.