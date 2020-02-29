Агадил скончался в результате сердечной недостаточности – Токаев

Алматы. 29 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что активист Дулат Агадил скончался в результате сердечной недостаточности, сообщает informburo.kz.

«Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды», — заявил в субботу Токаев.

Глава государства отметил, что человеческая жизнь уникальна и бесценна.

«Кем бы ни был покойный, каких бы взглядов ни придерживался, он, прежде всего, человек. Все мы подчиняемся воле Всевышнего. Иманды болсын», — сказал президент.