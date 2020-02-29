Токаев считает нецелесообразными ограничения по числу участников мирных собраний

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Алматы. 29 февраля. КазТАГ –  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает нецелесообразными ограничения по числу участников мирных собраний, сообщает informburo.kz.

«Как я говорил в Послании, мирные собрания являются гарантированным Конституцией правом наших граждан и могут проводиться в отведенных местными властями местах, причем не на окраинах городов. (…) Конечно, организаторы при этом должны оповещать власти о планируемом количестве участников митинга, что крайне важно для обеспечения их безопасности. Тем самым и организаторы, и местные власти будут нести обоюдную ответственность за поддержание общественного порядка. Однако введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек, которые содержатся в правительственном законопроекте, полагаю нецелесообразным», — сказал в субботу Токаев.

Глава государства заявил, что любые попытки, направленные на подрыв конституционного строя, а также проявления насильственного экстремизма будут пресекаться согласно законодательству.

«Это в интересах абсолютного большинства граждан нашей страны. В то же время считаю принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний», — говорит президент Казахстана.

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