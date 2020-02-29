Нур-Султан. 29 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Из проекта закона РК «О мирных собраниях» исключены некоторые спорные нормы.

«Министерством (информации и общественного развития РК – КазТАГ) учтены следующие предложения граждан и общественности, представленные в ходе обсуждения законопроекта. Из понятия «участник» исключено возрастное ограничение, теперь участником мирных собраний может быть лицо «не достигшее восемнадцатилетнего возраста». Предложения поступили от Торегожиной Бахытжан и Чернобиль Татьяны», — сообщил в субботу на круглом столе по обсуждениям проекта закона «О мирных собраниях» в Нур-Султане вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин.

Также в министерстве согласились с предложением об исключении нормы о некоторых обязанностях организаторов мирных собраний.

«Первое. Обеспечивать соблюдение установленной местным представительным органом города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) нормы предельной заполняемости территории специализированного места проведения мирных собраний. Второе. Прекратить проведение мирного собрания в случае превышения количества участников мирных собраний, указанного в уведомлении о проведении мирных собраний или в заявлении о получении согласования», — данные нормы, бывшие ранее в законопроекте, теперь исключены.

Также исключена, по словам вице-министра, норма, которой предусматривалось, что организатором мирных собрания не может быть «гражданин Республики Казахстан, ранее неоднократно подвергнувшийся к административному взысканию за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

«Четвертое. У журналистов, освещающих мирные собрания, из прав исключается норма, согласно которой они могли обращаться за оказанием медицинской помощи и безопасной эвакуации из специализированного места проведения мирных собраний», — рассказал Есин.

Также исключены нормы о запретах журналистам, освещающим мирные собрания.

«Первое. Осуществлять призывы к совершению массовых беспорядков, возбуждению социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, пропаганде или публичных призывах к захвату или удержанию власти, насильственном изменении конституционного строя Республики Казахстан. Второе. Иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц», — перечислил два исключенных запрета журналистам вице-министр.

Есин назвал шестую, последнюю исключенную из проекта закона норму.

«Из законопроекта также исключается норма, согласно которой порядок прекращения мирных собраний, предусмотренный пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не применяется в случае возникновения массовых беспорядков, погромов, поджогов и в других случаях, требующих экстренных действий», — отметил он.

Также вице-министр пообещал, что поступившие в МИОР «интересные предложения» будут «обобщены, проанализированы и учтены в законотворческой работе».