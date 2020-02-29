Мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межэтнических отношений – Токаев

Алматы. 29 февраля. КазТАГ – По мнению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаев, необходимо переосмыслить подходы к вопросу межэтнических отношений, сообщает informburo.kz.

«Завтра, 1 марта, я выезжаю с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Планирую встретиться с жителями сел в Кордайском районе, где проживают казахи и дунгане. Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений. Казахстан был и будет территорией дружбы и согласия. Наш девиз: единство в многообразии», — заявил в субботу Токаев.

По словам главы государства, за рубежом граждан Казахстана знают как «казахов», поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово.

«Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути, являются единой нацией. (…) Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев», — говорит президент.

В то же время, Токаев считает, что казахский язык должен получить ускоренное развитие, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.

«Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу», — сказал глава государства.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе начаслись погромы. В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию и взяла ее под контроль. По данным управления здравоохранения Жамбылской области число умерших в результате погромов в Кордайском районе достигло 10. Пострадали 182 человека, пятеро из них находятся в реанимации. В ходе беспорядков пострадало множество полицейских – девять из них получили огнестрельные ранения.