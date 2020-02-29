Запретить точечную застройку в Алматы на законодательном уровне потребовали митингующие

Алматы. 29 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Запретить точечную застройку в Алматы на законодательном уровне потребовали участники митинга.

«Мы требуем законодательно запретить точечное уплотняющее строительство в Алматы. Это может быть указ президента, имеющий силу закона, либо решение акимата, подтвержденное маслихатом Алматы. Все эти изменения должны быть внесены в генплан Алматы, зарегистрированный в министерстве юстиции», — сказал экоактивист Абай Ерекенов на митинге, прошедшем в субботу.

По его словам, сегодня чиновники прикрываются правильными фразами, но при этом ничего не делают, а между тем количество точечной застройки только растет.

«Президент (РК Касым-Жомарт Токаев — КазТАГ) говорит, что точечная застройка — это плохо, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обещает, что точечной застройки нет и не будет, однако явочным порядком под прикрытием чиновников акимата город застраивается массированно. Еще в октябре 2019 года нам было известно 36 точек уплотняющей застройки, сейчас их — больше 70. По коррупционным сделкам продаются парки и скверы: это нижняя часть парка «Южный» (владелец участка — компания «Тюркуаз»), скверы на пересечении проспекта Абая и улицы Гагарина (владелец — дочерняя фирма группы компаний «Рамс»), на пересечении улиц Гоголя и Шагабутдинова, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Маметовой. Поэтому мы также требуем возбуждения уголовных дел по всем этим сделкам, имеющим признаки коррупции и состав преступления по 5-6 статьям УК. Ни в одном случае не проводились публичные слушания, граждан лишили права участвовать в управлении государством — а это уже нарушение Конституции», — добавил Ерекенов.

Вместе с этим активист потребовал вернуть в госсобственность все парки и скверы, придомовые территории, потому что они перешли в частные руки не по рыночной стоимости, так как не было независимой оценки.

«Точечная застройка ведет к удушению города. Здания высотного типа строятся поперек воздушных потоков, город не продувается. Алматы является зоной экологической катастрофы, признания факта которой мы тоже требуем от властей. На сегодняшний день терпение людей лопнуло, мы будем продолжать наши митинги до тех пор, пока застройка не прекратится. Параллельно мы запустим петицию к президенту РК с обращением, что слов недостаточно, пора переходить к действиям», — подчеркнул спикер.

В свою очередь гражданский активист Ирина Ким отметила факт, что зачастую активистов, указывающих на нарушение законодательства, в частности, по выделению земельных участков под точечную застройку, «используют».

«Когда к нам стали массово присоединяться люди, страдающие от точечной застройки, мы добились личного приема помощником президента Айдой Балаевой, нами был подан список 38 участков точечной застройки в Алматы для того, чтобы была проверена законность строительства. В итоге список вырос до 63 объектов, в ноябре был предоставлен отчет, какие документы у кого имеются, в 60% разрешительных документов не было. У нас появилась надежда что нас слышат. Но в итоге нас просто использовали, потому что после проведения проверок и наложения административных штрафов у компаний разрешающие документы появлялись», — сказала Ким в ходе митинга.

В итоге она призвала каждого алматинца дать себе ответ на вопрос, что он сделал для того, чтобы Алматы вновь стал зеленым городом.

«Пока мы не будем собираться тысячами – нас не услышат», — резюмировала Ким.

Митинг против точечной застройки Алматы, санкционированный акиматом, прошел в Алматы в парке им. Ганди и собрал порядка 45-50 человек.