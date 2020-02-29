Токаев о коронавирусе: Кабмину поручено принять меры, но без перебора и паники

Алматы. 29 февраля. КазТАГ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину принять меры по защите населения страны от коронавируса, но без перебора и паники, сообщает informburo.kz.

«Мы стараемся держать ситуацию на контроле. Полностью гарантировать защиту от проникновения вируса, к сожалению, никто не может, включая развитые государства. Но своевременные меры пока дают положительные результаты. По состоянию на сегодняшний день случаев заражения в Казахстане не зафиксировано. Правительству поручено принять самые решительные, исчерпывающие меры для защиты здоровья наших граждан. Но без перебора и паники», — заявил в субботу Токаев.

Глава государства говорит, что нужно учитывать, что коронавирус распространяется по миру с огромной скоростью и в угрожающих масштабах.

«Если такая тенденция останется в силе, придется переносить или отменять мероприятия с участием большого количества людей, в том числе международные форумы», — считает президент.

По словам Токаева, история показывает, что эпидемии «опасаются» энергичных действий властей и граждан.

«В Средние века чума отступала от городов, где люди восставали против нее, а ведь тогда не было надлежащих лекарств. Думаю, человечество с его знаниями и технологиями справится и с этой напастью», — резюмировал глава государства.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 82 тыс. человек, летальных случаев – более 2,8 тыс., выздоровели – порядка 19 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает авт обусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.