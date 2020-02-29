В Молдавии задержан учредитель ломбарда «Гарант 24»

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Алматы. 29 февраля. КазТАГ — В Молдавии задержан учредитель ломбарда «Гарант 24», сообщает информационный медиа-портал polisia.kz.

«27 февраля задержан учредитель ломабарда «Гарант-24». Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО «Гарант-24» Аслана Мурзабекова. Так, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан.

Напомним, ранее сообщалось, что задержали учредителя компании «Выгодный займ» Есиркепова Жанболата.

Таким образом, на сегодняшний день по уголовным делам по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды в Казахстане арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается.

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