Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС вступило в силу

Алматы. 1 марта. КазТАГ — Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом (ЕС), подписанное в декабре 2015 года, вступило в силу, сообщают государственные СМИ.

«1 марта вступает в силу соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Документ был подписан в декабре 2015 года. После завершения ратификации договора всеми сторонами – Казахстаном, всеми странами Евросоюза, Советом ЕС и Европейским Парламентом начинается его полная реализация», — говорится в сообщении.

С вступлением в силу соглашения обе стороны смогут в полной мере воспользоваться его преимуществами во всех сферах жизни. Договор будет содействовать расширению горизонтов политического взаимодействия и углублению экономических связей, сотрудничеству по устранение последствий изменения климата. Ключевая роль Казахстана — в региональном развитии, снижении экономического неравенства, его вкладе в долгосрочное устойчивое процветание. Огромные преимущества с началом полного применения соглашения нового поколения открываются для обеих сторон и в образовательной сфере.