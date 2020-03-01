Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — В Нур-Султане и четырех областях Казахстана из-за непогоды перекрыли трассы, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
«В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на шести участках автодорог республиканского значения. В Нур-Султане закрыты трассы «Нур-Султан-Кокшетау» (18-231 км, уч. Нур-Султан-Щучинск). В Акмолинской области на трех участках автодорог: «Нур-
В ведомстве отмечают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.
«В связи с расчисткой автодорог от снега и ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на 16-ти участках трасс областного значения в трех областях. В Акмолинской области на 13 участках. В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств на одном участке автодороги «Шемонаиха-
Кроме того, в связи с угрозой схода снежных лавин закрыто движение на двух участках автодорог республиканского значения в Восточно-Казахстанской области: «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен
Напомним, ранее сообщалось, что два участка автдорог закрыли из-за гололеда в Нур-Султане.