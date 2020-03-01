Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — В Нур-Султане и четырех областях Казахстана из-за непогоды перекрыли трассы, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на шести участках автодорог республиканского значения. В Нур-Султане закрыты трассы «Нур-Султан-Кокшетау» (18-231 км, уч. Нур-Султан-Щучинск). В Акмолинской области на трех участках автодорог: «Нур- Султан-Ерейментау-Шидерты» ( 16-205 км, г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл.), «Нур-Султан- Петропавловск» (304-341 км, г.Кокшетау-гр.СКО), «Нур- Султан-Петропавловск» (18-231 км, г.Щучинск-г.Нур-Султан).В Северо-Казахстанской области на одном участке автодороги « Петропавловск-Нур-Султан» ( 473-341 км г.Петропавловск-гр.Акмолинской обл.). В Павлодарской области на одном участкае автодороги «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» (205-235 км п.Шидерты-гр.Акмолинской обл.)», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.

«В связи с расчисткой автодорог от снега и ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на 16-ти участках трасс областного значения в трех областях. В Акмолинской области на 13 участках. В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств на одном участке автодороги «Шемонаиха- Секисовка» (0-54 км). В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: «Еленовка- Арыкбалык-Чистополье-Есиль» (17-209 км), «Арыкбалык-Саумалколь» (0-27 км)», — следует из сообщения.

Кроме того, в связи с угрозой схода снежных лавин закрыто движение на двух участках автодорог республиканского значения в Восточно-Казахстанской области: «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай- Рахмановские ключи» (7-66 км., с.Ушановское-г.Серебрянск), Усть-Каменогорск-Таргын- Самарское» (88-145 км., с.Верхние Тайынты-с.Самарское).

Напомним, ранее сообщалось, что два участка автдорог закрыли из-за гололеда в Нур-Султане.