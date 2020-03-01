Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уважаемые казахстанцы! Поздравляю вас с Днем благодарности! Учрежденный Елбасы этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия. В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства. В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа», — говорится в сообщении в воскресенье.

Глава государства отметил, что все успехи независимости стали возможны благодаря единству общества.

«Это бесценное достояние Казахстана. Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность – это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца», — следует из сообщения.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем гражданам страны за бесценную лепту в развитие Республики Казахстан и пожелал всем счастья, благополучия и мира.

Начиная с 2016 года, в Казахстане появился новый праздник – День благодарности, установленный Елбасы. Этим же документом утверждена и дата его официального ежегодного празднования – 1 марта.