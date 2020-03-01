Два участка автдороги закрыли из-за гололеда в Нур-Султане

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Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — Два участка автдороги закрыли из-за гололеда в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«01.03.2020 с 03.36 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на трассе Нур-Султан-Щучинск (г. Нур-Султан — гр. Акмолинской области)», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.

«29.02.2020 с 22.56 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на трассе Нур-Султан-Павлодар (г.Нур-Султан-гр.Павлодарской области) для всех видов автотранспорта», — следует из сообщения.

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