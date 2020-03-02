Биртанов о ситуации с коронавирусом: Оценка стран производится в круглосуточном режиме

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Оценка стран в связи с ситуацией с коронавирусом производится в круглосуточном режиме, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Оценка стран производится круглосуточном режиме. С 1 марта текущего года министерством введен четвертый этап усиления. В первую категорию вошли Италия, Гонконг, Япония, Тайвань и Макао. Лица, прибывшие из КНР, а также Ирана будут помещаться на 14-дневный карантин, а затем еще в течение 10 дней после выписки будут находиться под медицинским наблюдением. Лица, прибывшие из остальных стран первой категории, будут помещены на домашний карантин на 14 дней. Но по решению санитарной службы эти лица могут быть переведены на карантин в медицинском объекте», — сказал Биртанов на заседании правительства РК в понедельник.

Также он остановился на лицах, которые прибывают в Казахстан из стран второй и третьей категории.

«Лица, прибывшие из стран второй категории, в течение 14 дней будут находиться под медицинским наблюдением на дому и последующим 10-дневным обзвоном. Лица, прибывшие из стран третьей категории, будут находиться под медицинским наблюдением методом обзвона в течение 24 дней», — уточнил Биртанов.