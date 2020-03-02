Минздрав РК обратится к правоохранителям из-за фейковых советов по защите от коронавируса

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство здравоохранения Казахстана обратится в правоохранительные органы по поводу распространения ложной информации, касающейся защиты от коронавируса, заявил глава минздрава Елжан Биртанов.

«Мне неизвестно о том, что профессор Доскалиев (Жаксылык – КазТАГ) давал такие рекомендации (есть чеснок на голодный желудок для профилактики коронавируса – КазТАГ), но я скажу, что, скорее всего, это фейк, за распространение которого мы соответствующее обращение в правоохранительные органы сделаем сегодня», — сказал Биртанов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что даже безобидные вбросы расценивает как ложную информацию.

«Любые, даже безобидные, вбросы мы расцениваем как лживые, поскольку в данном случае, это привязывается к какому-то конкретному лицу», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, с 5 марта Казахстан ограничивает сообщение со странами Азии, а также сокращает авиарейсы с Азербайджаном и вводит запрет на въезд в РК гражданам Ирана. При этом, запрет на въезд граждан Ирана в Казахстан не коснется дипломатов. Также стало известно, что более 95 тыс. казахстанцев находятся в странах, где зафиксирован коронавирус.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.