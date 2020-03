США и Талибан подписывают соглашение, на фоне которого перспективы Афганистана на будущее представляются неопределенными

Вслед за этим ожидается проведение переговоров между афганским правительством и талибами

Издание CTV News со ссылкой на международное информационное агентство Associated Press опубликовало переданную из Дохи, столицы ближневосточного государства Катар, статью Мэтью Ли и Кэти Гэннон под названием «US set to sign peace deal with Afghanistan’s Taliban» — «США намерены подписать мирное соглашение с афганским движением Талибан».

В ней говорится так: «Трамп неоднократно давал обещания вывести Америку из ее «бесконечных войн» на Ближнем Востоке. И ожидающийся вывод (части) войск США из Афганистана может оказать позитивное влияние на его авторитет в глазах общественности в условиях, когда он добивается переизбрания на пост президента в стране, уставшей от вовлеченности в конфликты в отдаленных от нее регионах.

Численность американского воинского контингента должна быть сокращена с примерно 13 тысяч до 8,6 тысяч в течение нескольких недель после подписания соглашения в субботу. Дальнейшие сокращения будут зависеть от того, насколько последовательно талибы станут выполнять определенные антитеррористические условия. Неукоснительность их соблюдения должна отслеживаться Соединенными Штатами.

В соответствии с условиями соглашения талибы обязуются не позволять экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на Соединенные Штаты Америки или их союзников. Но официальные лица США не склонны передоверить самим талибам контролирование выполнения их собственных обязательств.

Перспективы Афганистана на будущее представляются неопределенными. Соглашение закладывает основу для мирных переговоров с участием афганских группировок, которые, по всей видимости, окажутся сложными. В соответствии с соглашением, 5 тысяч талибов должны быть выпущены из афганских тюрем, но неизвестно, пойдет ли на это нынешнее афганское правительство. Есть также вопросы, касающиеся того, согласятся ли находящиеся под руководством различных полевых командиров боевики Талибана разоружиться».

Самая главная проблема в формирующейся сейчас в афганской общественно-политической жизни ситуации связана, пожалуй, не с талибами и не с главой нынешнего правящего в Кабуле режима власти в лице президента Ашрафа Гани, то есть не с деятелями пуштунской национальности, а с политиками, представляющими национальные меньшинства страны. Для этих последних официальное примирение вашингтонской администрации с движением Талибан фактически означает восстановление положения, существовавшего до осени 2001 года.

Победителем состоявшихся недавно очередных президентских выборов был объявлен Мохаммад Ашраф Гани, представитель пуштунов, этнического большинства в Афганистане. Однако Абдулла Абдулла, являющийся представителем таджиков, крупнейшего национального меньшинства в стране, отказывается признавать итоги голосования. Он объявил о создании собственного кабинета министров и тем самым дал толчок появлению «альтернативных» губернаторов в ряде провинций Афганистана. Хазарейская община, третья крупнейшая в Афганистане этническая группа, вообще не готова к какому-либо сотрудничеству с движением Талибан постольку, поскольку оно до сих пор активно практиковало осуществление целенаправленных терактов против ее представителей.

Сайт телеканала BBC News опубликовал материал под названием «US and Taliban sign deal to end 18-year Afghan war» — «СШАи Талибан подписывают соглашение с тем, чтобы положить конец 18-летней афганской войне».

В нем утверждается следующее: «США и Талибан подписали соглашение, направленное на прокладывание пути к миру в Афганистане после более чем 18-летнего военного конфликта.

США и их союзники по НАТО согласились вывести все свои войска из страны в течение 14 месяцев, если боевики станут соблюдать договоренность.

Госсекретарь США Майк Помпео и лидеры Талибана приняли участие в церемонии подписания соглашения в Дохе, столице Катара.

Вслед за этим ожидается проведение переговоров между афганским правительством и талибами».

