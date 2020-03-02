Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Более 1,2 тыс. кг зараженных мандаринов из Грузии уничтожили в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

«Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока. Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции был наложен штраф.

Червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии указанного вредителя вызывают усыхание растений.