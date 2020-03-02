Предложенная формулировка статьи УК РК о возбуждении розни содержит новый вид наказания

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Предложенная формулировка статьи Уголовного кодекса Казахстана о возбуждении розни содержит новый вид наказания, передает корреспондент агентства.

«В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: 1) в оглавлении: (…) в заголовке статьи 174 слово «возбуждение» заменить на слово «разжигание»; (…) 3) в статье 174: в заголовке слово «возбуждение» заменить на слово «разжигание»; абзац второй части первой статьи 174 изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в предложенном законопроекте.

В действующей редакции штрафы статьей 174 не предусмотрены.

Как уточнил в пояснительной записке к документу премьер-министр Аскар Мамин, пункт 3 статьи 5 Конституции Казахстана предусматривает запрет на создание общественных объединений, цель которых направлена на «разжигание» розни.

«Диспозиция статьи 174 УК на русском языке предусматривает термин «возбуждение», а не «разжигание», что противоречит вышеназванной норме Конституции. Вместе тем, термин «разжигание» на государственный язык в Конституции переведен как «қоздыру». Термин «возбуждение» в статье 174 УК на государственном языке переведен также как «қоздыру». В этой связи, предлагается диспозицию статьи 174 УК на русском языке привести в соответствие с Конституцией и текстом на государственном языке, заменив слово «возбуждение» на «разжигание». Кроме того, в целях гуманизации предлагается предусмотреть в санкции части 1 статьи 174 УК норму дополнительного альтернативного наказания в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП по аналогии с частью 1 статьи 179 (Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан) и частью 1 статьи 180 (Сепаратистская деятельность) УК», — пояснил Мамин.