Алматы. 2 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан в январе оказался в тройке лидеров по росту потребительских цен в мире.

«По сравнению с январем предыдущего года наиболее существенное увеличение цен было отмечено в Турции (на 12,2%), Казахстане (на 5,6%), Китае (на 5,4%)», — говорится в справке «Об индексах потребительских цен (ИПЦ) в России и зарубежных странах в январе 2020 года» Федеральной службы государственной статистики РФ.

В разрезе стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Казахстан удерживает безоговорочное лидерство. Для сравнения: в Беларуси этот показатель оказался на уровне 104,7%, Кыргызстане – 103,2%, России – 102,4% и Армении – 100,2%.

При этом, на уровне Армении и чуть выше ИПЦ наблюдался в Швейцарии (100,2%), (Италии (100,4%), в Японии, на Кипре (в обеих – 100,7%) и Португалии (100,8%).

Индекс потребительских цен (ИПЦ, индекс инфляции, англ. Consumer Price Index, CPI) – один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.