Алматы. 2 марта. КазТАГ — Более 80 крупнейших мировых брендов используют принудительный труд китайских уйгуров, сообщает агентство France Press.

«Китай переводит десятки тысяч уйгурских заключенных из исправительных лагерей на заводы, которые поставляют свою продукцию некоторым ведущим мировые бренды, сообщил в понедельник австралийский аналитический центр. Ведущие мировые бренды, такие как Apple, BMW и Sony, обвиняются в получении поставок с заводов, использующих принудительный труд», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, согласно заявлению австралийского института стратегической политики, китайское правительство перевезло не менее 80 тыс. уйгуров из лагерей в Синьцзяне на заводы по всей стране.

«Уйгуры работают на фабриках, которые входят в цепочки поставок по меньшей мере 83 известных мировых брендов в сфере технологий, одежды и автомобилестроения. Некоторые фабрики по всему Китаю используют принудительный уйгурский труд в рамках спонсируемой государством системы перемещения рабочей силы, которая является частью глобальной цепочки поставок. В число брендов, добавил он, входят Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen. Компании, использующие принудительный уйгурский труд в своих цепочках поставок, могут быть обвинены в нарушении законов, которые запрещают импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда, или требуют раскрытия информации о рисках использования принудительного труда в цепочках поставок», — говорится в докладе аналитического центра.

Также отмечается, что компаниям, перечисленным в докладе, необходимо незамедлительно и тщательно провести юридическую экспертизу соблюдения прав человека на своих фабриках в Китае.

Как сообщается, официально правительство Китая заявляет, что оно переводит «излишки» синьцзянской рабочей силы в другие регионы в целях борьбы с бедностью.

По данным информационного агентства «Синьхуа», в 2019 году более 25 тыс. рабочих из Синьцзяна должны были быть переведены «вглубь страны».