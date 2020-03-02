Талдыкорган. 2 марта. КазТАГ — Серик Турдалиев сменил Багдата Манзорова на посту замакима Алматинской области, сообщает пресс-служба акима области.

«По согласованию с администрацией президента на должность моего заместителя назначен Серик Турдалиев. Он ранее работал в нашей области, его все знают. Благодаря его работе хорошие проекты в сфере бизнеса в регионе реализованы. На не менее ответственную должность руководителя аппарата акима области назначен Тулеген Сарсембаев. Он также имеет большой опыт, отличается профессионализмом. Желаю им обоим успехов в работе на благо развития Жетысу», — цитирует пресс-служба Баталова с совещания с активом Алматинской области в понедельник.

Серик Турдалиев в разные годы работал советником вице-президента АО «Корпорация Казахмыс» Карагандинской области, председателя правления АО «Корпорация Казахмыс» Алматы и советником заместителя премьер-министра РК, директором по финансам и инвестициям АО «Корпорация Казахмыс», испонительным директором, руководителем секретариата совета директоров АО «Народный банк Казахстана» Алматы, вице-председателем правления, советником президента, председателя правления, вице-президентом, вице-президентом – руководителем аппарата, руководителем администрации ТОО «Корпорация Казахмыс» Карагандинской области, заместителем акима Алматинской области. До нового назначения – с июля 2017 года – был советником председателя наблюдательного совета ТОО «Кайнар» Алматы.

Тулеген Сарсембаев до назначения – с мая 2019 года – был руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области.

Напомним, 26 сентября 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Манзорова в Алматы сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки. Позже стало известно, что чиновнику вменяют нарушения, которые могли быть совершены им в бытность руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования, а 30 октября заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов сообщил, что сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности за задержание замакима Алматинской области. Однако уже 31 октября агентство по противодействию коррупции выступило с заявлением, что не согласно с прекращением уголовного дела в отношении Манзорова и 13 ноября глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев подтвердил, что агентство остается на своей позиции в деле замакима.

20 ноября стало известно, что генпрокуратура не удовлетворила жалобу антикоррупционной службы по делу Манзорова, 21 ноября сообщалось, что антикоррупционеры не исключают обжалования доводов генпрокуратуры РК по делу Манзорова. 27 ноября первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) Олжас Бектенов заявил, что у них есть все доказательства по данному делу, но 30 декабря замгенпрокурора Ахметжанов сообщил корреспонденту КазТАГ, что антикоррупционеры в итоге не обжаловали прекращение дела.

10 февраля 2020 года МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник сообщало, что Манзоров уходит с поста замакима. В числе возможных мест новой работы экс-замакима собеседник назвал АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Также источник рассказал, что пост руководителя аппарата акима покидает Темирлан Бектасов – ожидается, что на его место придет бывший замакима Алматинской области Серик Турдалиев.

В этот же день в пресс-службе акима региона подтвердили, что Багдат Манзоров освобожден от должности заместителя акима Алматинской области по собственному желанию. Он был назначен на должность заместителя акима Алматинской области в июле 2019 года. Он курировал ЖКХ, предпринимательство и туризм.