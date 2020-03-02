Заседание и концерт в Нур-Султане в честь 8 марта отменил Токаев из-за коронавируса

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Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Заседание и концерт в Нур-Султане в честь 8 марта отменил президент РК Касым-Жомарт Токаев из-за коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня», — сообщил Токаев в понедельник.

Он отметил, что «это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру».

«Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия», — резюмировал Токаев.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 87 тыс. человек, летальных случаев – почти 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

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30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

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