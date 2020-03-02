Избран новый глава Аграрной кредитной корпорации РК

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Избран новый глава АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (НУХ «КазАгро»), сообщает пресс-служба ААК.

«Председателем правления АО «Аграрная кредитная корпорация» решением совета директоров избран Култаев Баглан Кулибаевич. Ранее он занимал должность управляющего директора-члена правления корпорации, курировал вопросы кредитования, деятельности филиалов, технической экспертизы и центра поддержки агробизнеса», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также сообщается, что решением совета директоров бывший глава ААК Мурат Дарибаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом в холдинг «КазАгро» управляющим директором.

Напомним, 19 августа 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что избраны

председатели правления и совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). Мурат Дарибаев был избран председателем правления решением совета директоров от 6 августа 2019 года. Данияр Жумашов был избран председателем совета директоров; Ербол Тасжуреков – членом совета директоров.