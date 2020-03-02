В Костанае вынесли приговор владельцу «Иволга-Холдинга»

Костанай. 2 марта. КазТАГ — В Костанае вынесли приговор владельцу ТОО «Иволга-Холдинг» Василию Розинову, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

«Суд № 2 Костаная, рассмотрев уголовное дело в отношении Розинова Василия Самойловича, обвиняемого в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, переквалифицировал его деяния и признал виновным в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившим крупный ущерб. (…) В связи с наличием смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, судом назначено ему наказание в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на этот же срок», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, судом действия подсудимого с учетом требований части 1 статьи 6 УК РК квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 195 УК РК (в редакции 2014 года), как причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб.

«При назначении наказания судом учтено смягчающее обстоятельство в виде наличия у него на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Санкция части 4 статьи 195 УК РК предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до пяти лет», — следует из сообщения.

Отмечается, что подсудимый вину в предъявленном обвинении по статье мошенничества не признал, суду пояснил, что он не имел намерения на хищение денежных средств Евразийского банка развития (ЕАБР). По словам Розинова, денежные средства вложены в производство, оставшуюся часть долга не смог вернуть по причине не урожайности в последние годы и девальвации тенге. Данные доводы подсудимого нашли свое подтверждение в судебном заседании.

«Обвинением не представлено суду доказательств об отсутствии зерна собственности ТОО «Иволга-Холдинг», а также хищения денежных средств ЕАБР Розиновым В.С.» — пояснили в суде.

Также в суде сообщили, что гражданский иск по делу не заявлен, поскольку вся задолженность ТОО «Иволга-Холдинг» перед ЕАБР взыскана решениями судов с Розинова В.С. и ТОО «Иволга-Холдинг».

Как сообщили в суде, установлено, что ТОО «Иволга-Холдинг» на основании договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии от 7 июля 2011 года получило в международной финансовой организации «Евразийский банк развития» (ЕАБР) кредит в размере $80 млн, из которых возвратило основной долг в размере $30 млн и вознаграждение $13 821 474,77.

«Розинов В.С. при получении кредита ввел ЕАБР в заблуждение, представив банку не полный пакет документов по своей задолженности перед другими финансовыми институтами, и причинил ЕАБР материальный ущерб», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в мае 2017 года Костанайский городской суд удовлетворил в полном объеме исковые требования Евразийского банка развития (ЕАБР) к ТОО «Иволга-Холдинг» и ее гендиректору Василию Розанову по взысканию просроченной задолженности по кредитному договору на сумму $42 млн. Также сообщалось, что банк может инициировать исполнение решения суда, не дожидаясь 1 ноября 2018 года.

3 ноября в пресс-службе Костанайского областного суда сообщили, что «в удовлетворении заявления ТОО «Иволга-Холдинг» об отсрочке исполнения решения Костанайского городского суда от 17 мая 2017 года сроком до 1 ноября 2018 года решено отказать». Также в пресс-службе тогда добавили, что определение суда вышло 1 ноября.

Как стало известно в декабре 2017 года, Василий Розинов покинул пост генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг» и его место занял Айдарбек Ходжаназаров. Позднее – в начале 2018 года товарищество окончательно перестало существовать и на его базе было создано ТОО «Олжа Агро».

В марте 2016 года председатель ЕАБР Дмитрий Панкин в интервью КазТАГ сообщал некоторые подробности этого дела.

«Там, где нет «ни денег, ни зерна», как в случае с «Иволга-Холдинг», обращаемся в суд. У ЕАБР сейчас есть все правовые основания для продолжения процесса о признании «Иволга-Холдинг» банкротом. Однако, понимая социальную значимость объектов, принадлежащих холдингу, задолжавшему ЕАБР более $90 млн, мы готовы пойти на разумные компромиссы. В настоящее время ЕАБР готов рассмотреть предложения об уступке третьим лицам прав требования по кредиту холдинга в соответствии с действующим законодательством и в интересах развития агропромышленного комплекса Казахстана», — сказал он.

При этом Панкин отметил, что «в «Иволга-Холдинге» – откровенно безобразное ведение компании, которое никакой плохой экономической ситуацией не объяснишь».