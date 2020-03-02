Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан сообщил Минску о трудностях при доступе на белорусский алкогольный рынок, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«Казахстанская сторона подняла вопрос сохранения Минском института специмпортера, что значительно ограничивает конкурентоспособности производителей алкогольной продукции стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ) на рынки Беларуси. В частности, (заместитель министра торговли и интеграции РК – КазТАГ) Кайрат Торебаев сообщил, что, несмотря на юридическую возможность казахстанским компаниями участвовать в конкурсе по отбору специмпортеров, не представляется возможным администрировать прозрачность процедур конкурсного отбора на конечном этапе», — говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы МТИ.

Сообщается, что делегация Казахстана находится с торгово-экономической миссией в Беларуси. В рамках миссии состоялась встреча Торебаева с заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иваном Вежновецем.

«Заседание (конкурсной – КазТАГ) комиссии проходит в закрытом режиме. Нет возможности четко отследить принцип принятия итогового решения в (конкурсе по отбору специмпортеров – КазТАГ)», — цитирует Торебаева пресс-служба МТИ РК.

Также сообщается, что стороны обсудили опыт стран в регулировании цен на социально-значимые продовольственные товары и меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией на потребительском рынке.

«В заключение министерство торговли и интеграции РК и министерство антимонопольного регулирования и торговли (Республики Беларусь – КазТАГ) заключили меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли и общественного питания, защиты внутреннего потребительского рынка», — резюмируется в сообщении.