Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстан запретит въезд гражданам Ирана и сократит авиарейсы из Азербайджана, сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

«С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном, вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана», — сказал Тлебурди на заседании правительства РК в понедельник.

По его данным, в настоящее время в 60 странах мира зарегистрировано более 87 тыс. человек, зараженных коронавирусом: более 8 тыс. в Китае, более 1 тыс. в Италии, также наблюдается высокая заболеваемость в Иране, Японии и Сингапуре.

«МИДом ведется мониторинг развития ситуации с коронавирусом в странах с высоким эпидемиологическим риском. Анализ показывает, что зарубежными странами принимаются следующие ограничительные меры: усиление санитарно-карантинного контроля на международных пунктах пропуска и социально значимых объектах, частичная или полная отмена визового режима со странами риска, вплоть до закрытия границ, сокращение или приостановление авиационного, железнодорожного и автомобильного пассажирского сообщения, строительство временных эпидемиологических центров и госпиталей, отмена массовых международных мероприятий. Вместе с тем зарубежными государствами принимаются превентивные меры по нивелированию негативного влияния эпидемии на экономику и частный бизнес», — отметил Тлеуберди.

Он также напомнил, что из Китая на сегодня эвакуированы 480 казахстанцев, приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные пассажирские перевозки с КНР, с 3 февраля приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 87 тыс. человек, летальных случаев – почти 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.