Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Представлен проект поправок о декриминализации клеветы в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: 1) в оглавлении: заголовок статьи 130 (клевета – КазТАГ) исключить», — говорится в законопроекте.

Также статью о клевете намерены исключить из Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

«Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам уголовного и уголовно-процессуального законодательства» разработан во исполнение пунктов 20 и 21 плана мероприятий по реализации поручений президента, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия (НСОД)», — сообщил в пояснительной записке к документу премьер-министр Аскар Мамин.

Он уточнил, что декриминализация статьи 130 УК соответствует рекомендации №13 Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР на 2017-2020 о необходимости отмены уголовной ответственности за клевету.

«Анализ норм показал, что административное законодательство позволяет в полной мере пресекать правонарушения, связанные с клеветой, собирать доказательства путем опроса свидетелей, потерпевших, выемки документов, досмотра, назначения экспертиз и так далее. Предлагается правом составления протоколов наделить должностных лиц органов внутренних дел, а полномочием по рассмотрению дел – судей специализированных районных и приравненных к ним административных судов», — добавил глава правительства.

Как уточнил премьер, сейчас уголовные дела о клевете отнесены к делам частного обвинения.

«Производство по этим делам начинается по жалобе потерпевшего и подлежит прекращению в случае примирения. Прокурор может начать производство по этим делам и при отсутствии жалобы, если деяние затрагивает интересы лица, находящегося в беспомощном или зависимом состоянии, либо по другим причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами. В этой связи, предлагается целесообразным и в рамках законодательства об административных правонарушениях возбуждать дела о клевете по жалобе потерпевшего и прекращать их в случае примирения (статья 64 КоАП «Освобождение от административной ответственности в связи с примирением сторон»). При этом, статья 805 КоАП позволяет прокурору возбуждать дела по любому административному правонарушению», — сообщил Мамин.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил декриминализовать статью о клевете и перевести ее из уголовного в административный кодекс.

Статьи УК РК о клевете и оскорблении регулярно подвергаются критике со стороны правозащитников ввиду того, что многие СМИ и гражданские активисты, критикующие власть, нередко подвергаются уголовному преследованию именно по этим статьям. Декриминализовать указанные статьи неоднократно призывали власти Казахстана и представители международного сообщества, в том числе и на уровне ООН.