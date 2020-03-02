МИД РК: Информация о прекращении выдачи Саудовской Аравией турвиз казахстанцам некорректна

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Информация о прекращении выдачи Саудовской Аравией туристических виз гражданам Казахстана является некорректной, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев.

«По Саудовской Аравии я хочу сказать, что изначально информация, которая прошла в СМИ, была некорректной. В списке, который был опубликован, было указано только семь стран, хотя на самом деле там были ограничения касательно 21 страны. Казахстан был указан в числе семи стран, которые вошли в число 49 стран, граждане которых могут получить визу по прибытию в Саудовскую Аравию в аэропорту. Остальные 14 стран должны были сначала оформить визу и только после этого приезжать», — сказал Нурышев в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему Саудовская Аравия приостановила выдачу виз гражданам РК.

Он подчеркнул, что информация распространилась таким некорректным образом, и из-за этого получилось, что как будто в Казахстане есть заболевшие коронавирусом, и из-за этого последовали ограничения.

Как сообщалось ранее, с 5 марта Казахстан ограничивает сообщение со странами Азии, а также сокращает авиарейсы с Азербайджаном и вводит запрет на въезд в РК гражданам Ирана. При этом, запрет на въезд граждан Ирана в Казахстан не коснется дипломатов. Также стало известно, что более 95 тыс. казахстанцев находятся в странах, где зафиксирован коронавирус.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.