Низкое качество иностранных товаров отражается на уровне жизни казахстанцев

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Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Низкое качество иностранных товаров отражается на уровне жизни казахстанцев, считает министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Сегодня мы видим, что увеличилось присутствие иностранных товаров на внутреннем рынке. И это преимущественно товары низкого качества, что отражается на уровне качества жизни наших граждан», — заявил Султанов на заседании правительства в понедельник.

При этом он отметил экспансию иностранных розничных сетей на внутреннем рынке Казахстана.

«На полках иностранных розничных сетей львиную долю занимает продукция их страны происхождения. Отсутствие формата дискаунтеров, а также слабое развитие регионального ритейла также способствуют заполнению этого пробела иностранцами», — добавил он.

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