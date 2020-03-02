МИИР о возврате авиабилетов из-за коронавируса: Ажиотажа и паники среди казахстанцев нет

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Тулкин Ташимов. Ажиотажного возврата авиабилетов и паники среди казахстанцев в связи со вспышкой коронавируса нет, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

«За февраль возвращено до 70 авиабилетов. Пока никакого ажиотажа и паники среди наших (казахстанских – КазТАГ) людей нет. Они, допустим, могут поменять свои авиабилеты с марта на май. Сейчас глубина продаж как раз до мая месяца», — сказал Камалиев в кулуарах правительства в понедельник.

По его мнению, люди сейчас могут или сдать свои авиабилеты, или перенести поездку на более поздний срок.

«Конечно, бывают разные случаи. Кто-то поехал по туристической путевке, кто-то за медицинскими услугами, лечиться. Мы это прекрасно понимаем. Те же «Эйр Астана» и Asiana Airlines, соответственно, скорректируют свои графики полетов», — отметил Камалиев.