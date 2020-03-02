«Бронза» Жанботы Алдабергеновой на этапе КМ, два казахстанца в «топ-10» чемпионата мира по трековым велогонкам, победный старт «Барыса» в «плэй-офф» КХЛ, прорыв в лыжных гонках и конькобежном спорте

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: наша медаль на алматинском этапе Кубка мира

В рамках очередного этапа Кубка мира, который на сей раз принимал Алматы, состоялись соревнования в лыжной акробатике и парном могуле.

На снимке: Жанбота Алдабергенова (справа)

Первыми на старт вышли акробаты – они выявляли призеров в пятницу. К сожалению, приехали далеко не все сильнейшие: в частности, вообще не было китайцев, мировых лидеров в этой дисциплине (причину, наверное, объяснять не надо), отсутствовали первые номера белорусской команды, тоже одной из ведущих на планете. В женских соревнованиях вообще участвовали спортсменки лишь из семи стран. Конечно, это облегчило задачу казахстанским акробаткам. Одна из них, Жанбота Алдабергенова, попала в финальную шестерку, а другая, Акмаржан Калмурзаева, остановилась в одном шаге от выхода в решающую стадию (7-е место). В финале Жанбота исполнила второй по сложности прыжок, но не очень удачно приземлилась и стала бронзовым призером. Ее опередили украинка Надежда Мохнацкая и американка Меган Ник, не ставшие гнаться за сложностью, но чисто исполнившие свои попытки. А австралийка Лора Пил, одна из лидеров общего зачета КМ, стала только 4-й, упав на приземлении после прыжка ультра-си. В соревнованиях мужчин лучший из казахстанцев, Ильдар Бадрутдинов, занял 12-е место.

А вчера состоялись соревнования в парном могуле. Они собрали практически всех мировых «звезд». К сожалению, наша Юлия Галышева, получив на тренировке травму, не смогла выйти на старт, поэтому казахстанцам оставалось болеть за мужчин. А там Дмитрий Рейхерд добрался до полуфинала, в котором уступил действующему олимпийскому чемпиону канадцу Микаэлю Кингсбери. После этого в заезде за «бронзу» он проиграл другому представителю этой североамериканской сборной Лорану Дюмэ и занял итоговое 4-е место. А чемпионом стал японец Икума Хоришима, который в финале взял верх над Кингсбери.

Велогонки на треке: за путевки на Олимпиаду

В Берлине прошел чемпионат мира, который одновременно стал заключительным лицензионным турниром: по его итогам должен быть сформирован окончательный олимпийский квалификационный рейтинг, на основе которого и будет осуществляться отбор на летние Игры. Причем очки, набранные на ЧМ, имели особый вес: скажем, за десятое место можно было получить больше баллов, чем за победу на этапе Кубка мира.

Наибольшие шансы на завоевание путевки в Токио у казахстанцев были в омниуме – трековом многоборье, состоящем из четырех дисциплин. Артему Захарову, который не очень удачно выступил на прошлогоднем ЧМ (20-е место), после чего на этапах КМ был вынужден постепенно компенсировать недобор очков, требовалось попасть в «топ-10». И он с этой задачей справился.

В первом виде – скрэтче – Захаров показал 4-й результат. Похуже он выступил в темповой гонке (8-е место) и в гонке с выбыванием (13-е), Тем не менее, перед заключительной дисциплиной он занимал в сумме высокую 7-ю позицию с шансами на «бронзу». В групповой гонке на 25 км (ровно сто кругов с розыгрышем очков после каждых десяти) наш соотечественник не отсиживался, старался держаться в голове пелотона, но на промежуточных финишах ему недоставало спринтерских качеств. В итоге по набранным очкам он стал 15-м, а в общем зачете опустился на 10-ю строчку. Впрочем, для завоевания олимпийской путевки этого должно хватить.

На снимке: Сергей Пономарев (фото с сайта НОК)

Сенсационным можно назвать 6-е место молодого Сергея Пономарева в другой олимпийской дисциплине – кейрине. В квалификационном раунде (в нем участвовали 28 гонщиков) он не преуспел, но через утешительный заезд пробился сначала в полуфинал, а затем и в финал «А», то есть в шестерку сильнейших. Там Сергей не был статистом, до конца сражался, но слишком грозными оказались соперники. Его итоговая 6-я позиция принесла Казахстану довольно много рейтинговых очков, и существует большая вероятность того, что и в этой дисциплине наша страна получит олимпийскую лицензию. Стоит напомнить, что на последнюю Олимпиаду-2016 ездил один наш трековик, а на двух предыдущих – в 2008-м и 2012-м – Казахстан в этом виде спорта вообще не был представлен.

Скоростной бег на коньках: лучший результат – 16-е место

В Хамаре (Норвегия) прошел первый в истории объединенный чемпионат по конькобежным многоборьям. Если прежде соревнования в классической комбинации и в спринтерской организовывались раздельно (в разное время и в разных городах), то теперь их решили проводить одновременно и в одном месте. При этом сохранилась прежняя система отбора на ЧМ: одна часть участников отбиралась по итогам предыдущего чемпионата, другая – по результатам этапов Кубка мира нынешнего сезона.

Надо сказать, что последний раз казахстанец (это был нынешний главный тренер национальной сборной Дмитрий Бабенко) ездил на ЧМ по классическому многоборью в 2014-м. На следующих пяти чемпионатах наших конькобежцев не было. А у женщин после ухода из спорта знаменитой Людмилы Прокашевой (в начале «нулевых» годов) Казахстан не имел представительства почти два десятилетия. И на этом фоне тот факт, что право на участие в хамарском ЧМ завоевали три наших парня и одна девушка, можно расценить как настоящий прорыв. Причем все они еще молоды.

На снимке: Виталий Щиголев

Лучший результат среди мужчин-казахстанцев показал Виталий Щиголев, который занял в сумме 16-е место. Он хорошо проявил себя в стайерском беге на 5000 метров (замкнул «топ-10»), а вот на более коротких дистанциях ему надо прибавлять. Демьян Гаврилов и Дмитрий Морозов стали соответственно 19-м и 20-м. По итогам женских забегов наша Надежда Морозова заняла 18-е место.

Теперь о соревнованиях в спринтерском многоборье. У мужчин Александр Кленко замкнул «топ-20», а дебютант ЧМ Артур Галиев стал 22-м. К сожалению, Екатерина Айдова, которая в прошлом году заняла высокое 5-е место, пропускает нынешний сезон из-за травмы, а других более или менее конкурентоспособных спортсменок в женском спринте у нас нет.

Лыжные гонки: все ближе и ближе к «топ-10»

Продолжает по-хорошему удивлять Виталий Пухкало, который после дисквалификации Алексея Полторанина стал лидером мужской сборной Казахстана. На этапе Кубка мира, прошедшем в Лахти (Финляндия), он снова довольно громко заявил о себе, остановившись в двух шагах от попадания в «топ-10».

В гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта (кстати, коронной дисциплине Полторанина, который не раз выигрывал ее) Пухкало показал 12-е время. Быстрее него дистанцию преодолели финн Ийво Нисканен, чемпион мира 2017-го в данном виде программы, который стал победителем и на сей раз, а также представители еще лишь двух стран – России и Норвегии, ведущих лыжных держав, заявивших сильнейшие составы. Что касается других казахстанцев, то Евгений Величко занял 36-е место, Олжас Климин – 43-е, Наиль Башмаков – 54-е.

На снимке: Виталий Пухкало

В аналогичной женской гонке, но на 15 км, лучшая из наших лыжниц, Анна Шевченко, показала 35-й результат.

Хоккей: «Барыс» начал «плэй-офф» с победы

Вчера в Континентальной хоккейной лиге стартовала серия «плэй-офф». В первом ее раунде в соперники «Барысу», который по итогам регулярного первенства все-таки стал победителем дивизиона Чернышова и занял второе место в Восточной конференции, достался магнитогорский «Металлург». Это противостояние продлится до четырех побед одной из команд.

Серия началась матчем в Нур-Султане. В стартовом периоде Кертис Волк, реализовав численное преимущество, открыл счет, в середине второго Атте Охтамаа еще раз поразил ворота гостей, а в самой концовке Ииро Пакаринен и Даррен Диц добили соперника – 4:0. Поединок завершился массовой потасовкой.

Второй матч состоится завтра и тоже в столице Казахстана. После этого команды переберутся в Магнитогорск, где 5 и 7 марта проведут еще два поединка. Если четырех игр окажется недостаточно, то по мере необходимости соперники будут поочередно играть в Нур-Султане, в Магнитогорске и снова в Нур-Султане. Максимально возможное количество матчей – семь.

Футбол: «Астана» снова завоевала Суперкубок

В Казахстане стартовал новый футбольный сезон. По традиции его открыл матч на Суперкубок. В нем встретились действующий чемпион страны и обладатель Кубка Казахстана – соответственно «Астана» и кызылординский «Кайсар». Поединок получился в целом равным, а его судьбу решил единственный гол, забитый столичной командой незадолго до перерыва – 1:0.

Уже в предстоящие выходные стартует чемпионат в отечественной премьер-лиге с участием 12 клубов. Десять из них выступали в высшем дивизионе год назад, а еще два добавились к ним как победители турнира в первой лиге. Это петропавловский «Кызылжар» и актауский «Каспий», вернувшийся в класс сильнейших после почти 20-ленего перерыва. В первом туре состоятся матчи: «Астана» – «Кызылжар», «Ордабасы» – «Окжетпес», «Кайрат» – «Тараз», «Тобол» – «Шахтер», «Кайсар» – «Иртыш», «Каспий» – «Жетысу».

Баскетбол: проиграли фавориту группы

Во втором матче отборочного турнира к Кубку Азии 2021-го мужская команда Казахстана проиграла главному фавориту группы – сборной Иордании. Этот поединок состоялся в Нур-Султане.

Игра проходила как на качелях. Стартовую четверть наши баскетболисты проиграли с разницей в два очка, вторую закончили уже с таким же преимуществом в свою пользу. Возможно, ключевой стала третья десятиминутка, в которой гости позволили казахстанцам набрать лишь 12 очков, а сами приплюсовали в свой актив 20. В заключительном отрезке матча хозяева бросились отыгрывать отставание, за три минуты до финальной сирены после точного дальнего броска Энтони Клеммонса даже сравняли счет, но все же концовка осталась за иорданцами – 68:71. Именно Клеммонс стал самым результативным в составе нашей команды – 24 очка. На счету Антона Пономарева и Дмитрия Гаврилова по 13, Максима Марчука – 11 очков.

В другом матче этой группы палестинцы, которые до этого проиграли казахстанцам, разгромили баскетболистов из Шри-Ланки – 102:60. Следующие игры запланированы на конец ноября: наша команда проведет свои матчи в Шри-Ланке и Палестине. Напомним, что две лучшие команды отберутся на Кубок Азии напрямую.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.