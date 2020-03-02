Биртанов: Наши граждане перепродают маски – это известный факт

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал причины дефицита медицинских масок и рассказал о принимаемых мерах по его устранению.

«Мы какие меры принимаем? Основная проблема дефицита масок – она есть, мы ее не скрываем – это повышенное потребление самим населением», — сообщил Биртанов в понедельник в кулуарах правительства.

Вторая причина, по его словам, это экспорт масок.

«То есть люди покупают и посылками отправляют. Наши граждане перепродают маски – это известный факт. Компании вывозят маски, в том числе и наши производители. Поэтому для того, чтобы ограничить экспорт, мы уже, министерство здравоохранения, с 20 февраля запретили экспорт масок», — сообщил министр.

По его словам, на межведомственной комиссии по вопросам борьбы с коронавирусом поставили вопрос о запрете посылок с изделиями медицинского назначения на определенный период.

«Кроме того, есть еще проблема – это ограниченный импорт. То есть практически все страны наложили такой же запрет на экспорт масок, и мы не можем импортировать, в том числе с Китая. И есть определенные проблемы по сырью, которое производится в Китае. Поэтому мы договорились, что сегодня встретимся с отечественными товаропроизводителями, перераспределим сырье между ними, чтобы предприятия не стояли и вот этот период, ближайшие 2-3 месяца в должном количестве масок должно быть обеспечено. Прежде всего, для медицинских организаций, для пациентов, для сотрудников специальных органов. И по мере уже необходимости, возможности маски будут выдаваться в розницу», — рассказал Биртанов.

Еще одной причиной дефицита масок, по словам министра, является принятие мер по ограничению цен на данные изделия.

«Мы приняли решение, для того, чтоб дефицит (масок – КазТАГ) не усиливать, снять ограничение цен», — заявил он.