На 900 единиц расширяют штат Нацгвардии РК в 2020 году и дополнительно просят Т5,4 млрд

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – На 900 единиц расширяют штат Национальной гвардии Казахстана в 2020 году и дополнительно просят Т5,4 млрд из бюджета, передает корреспондент агентства.

Правительство планирует в свое постановление «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений» внести поправку, в соответствии с которой, штат министерства внутренних дел с 148 820 единиц может вырасти до 149 270 единиц. При этом рост на 450 единиц приходится на подпункт «региональные командования, соединения и части Национальной гвардии», где увеличение ожидается с 31 705 единиц до 32 155. Еще на 450 единиц штат Нацгвардии может быть расширен осенью 2020 года.

Как уточнил в пояснительно записке министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, поправки разработаны в целях реализации поручения президента РК от 26 июня 2019 года №19-2326 об увеличении количества призываемых граждан на срочную воинскую службу.

«Реализация поручения президента Республики Казахстан будет осуществлена в два этапа путем введения дополнительной штатной численности военнослужащих срочной службы с 1 мая 2020 года в количестве 450 единиц и с 1 ноября 2020 года в количестве 450 единиц. Призыв граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу провести в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года №266 в весенний период в количестве 450 единиц и в осенний период в количестве 450 единиц», — сообщил в пояснительной записке глава МВД.

По его словам, на содержание и материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности военнослужащих срочной службы в количестве 900 единиц потребуется выделение дополнительных расходов на 2020-2022 годы из республиканского бюджета в сумме Т5 465 840 тыс., по бюджетной программе 076 «Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности» в два этапа.

«В том числе: первый 1 этап с 1 мая 2020 года – Т584 387 тыс. (на 450 единиц); второй этап с 1 ноября 2020 года – Т415 840 тыс. (на 450 единиц); на 2021 год – Т949 340 тыс.; на 2022 год – Т976 709 тыс. В 2020 году на материально-техническое оснащение потребуется 2 539 564 тыс. Настоящим проектом предусмотрена реализация первого этапа – введение дополнительной штатной численности военнослужащих срочной службы в количестве 450 единиц с 1 мая 2020 года. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, обеспечит военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование у них высокого морального духа, накопление подготовленного военнообученного резерва страны», — утверждает Тургумбаев в пояснительной записке.