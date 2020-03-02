РК не хочет участвовать в договоре с КР о порядке пребывания правоохранителей и спецслужб

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Казахстан не хочет участвовать в договоре с Кыргызстаном о порядке пребывания правоохранителей и спецслужб, передает корреспондент агентства.

«Не становиться участником договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Кыргызской Республики и Республики Казахстан от 8 апреля 1997 года (договор)», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Как уточнил в пояснительной записке министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, казахстанской стороной в течение длительного времени не проведены внутригосударственные процедуры для вступления в силу соглашения в связи с необходимостью внесения в него ряда изменений в части реорганизации отдельных ведомств РК (государственный следственный комитет, государственный таможенный комитет РК).

«Договором предусматривается оказание сторонами друг другу содействия в выявлении, предотвращении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений. В соответствии с договором сотрудники правоохранительных органов одной стороны на основании соответствующих запросов и после получения разрешения могут направляться на территорию другой стороны для выполнения служебных заданий, оказания содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В то же время, данные нормы регулируются договором о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества независимых государств (СНГ)», — сообщил в пояснительной записке глава МВД РК.

Он отметил, что для Кыргызстана указанный договор стран СНГ вступил в силу 6 февраля 2001 года.

«Кроме того, взаимодействие с ОВД Кыргызстана по розыскной деятельности осуществляется в рамках договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц и регламента компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц. Наряду с этим, в настоящее время нормы договора устарели в связи с рефомированием правоохранительных органов Республики Казахстан, а также изменениями в законодательстве, в том числе – вступлением в силу новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов», — пояснил Тургумбаев.