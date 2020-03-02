Отель «Дипломат» вернулся к своему хозяину

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – «Бизнесмен» Абдулгани Беделхан, называющий себя «владельцем» отеля «Дипломат» в Нур-Султане, фигурирует в уголовном деле под тремя разными именами.

Ранее родные Абдулгани Беделхана вышли с акцией протеста к Акорде, требуя встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мать «бизнесмена» утверждала, что ее сына удерживают в СИЗО якобы незаконно. При изучении данного дела выяснилось, что в отношении мужчины ранее было начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК.

Подробности данного дела приводит газета «Время».

«В сентябре 2016 года жителей Южного Казахстана шокировала криминальная новость: аким Шардаринского района Арман Абдуллаев в драке получил серьезное ранение головы. После этого инцидента ситуация на юге страны накалилась настолько, что расследованием ЧП занялись спецпрокуроры генпрокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, а подозреваемый в избиении госслужащего предприниматель Гани Тайжан бросился в бега и был объявлен в розыск. Недавно его поймали, но он представился совсем другим человеком», — говорится в сообщении.

Пока велись поиски Гани Тайжана, 22 декабря 2016 года по решению суда была объявлена банкротом его строительная фирма «Берел Курылыс» в Усть-Каменогорске. Отмечается, что это ТОО причинило городскому отделу строительства ущерб в Т142 979 905, а также не погасило аванс в размере Т33 349 589, кроме того, за компанией осталась налоговая недоимка на сумму Т242 184 980.

«Зимой 2018 года в столице с предпринимателем Сериком Карымсаковым познакомился некто Абдулгани Беделхан и предложил сделку – продать ему коммерческую недвижимость. Чтобы продемонстрировать свои немалые возможности, новоявленный приятель на встречу в фешенебельном отеле пришел с известным в прошлом государственным деятелем, обладающим большим авторитетом агашкой, чей близкий родственник занимает верхние строчки казахстанского «Форбса». Это имя слишком известно в узких кругах, чтобы называть его на страницах нашей газеты», — пишет издание.

Сообщается, что стороны ударили по рукам и заключили предварительный договор покупки.

«Правда, вместо Абдулгани документ подписал его отец Беделхан Тайжанов и тот самый агашка (видимо, в качестве гаранта порядочности своего знакомого). После полной проплаты по сделке новоиспеченные партнеры по бизнесу обязались заключить финальный договор купли-продажи с последующим оформлением. Однако, по словам Карымсакова, вопреки договоренностям Беделхан каким-то образом не только завладел коммерческим имуществом продавца без юридического согласия владельца недвижимости, но и сумел под него взять многомиллионный кредит, часть которого пустил на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, а часть обналичил», — сказано в сообщении.

Службой экономических расследований Нур-Султана в итоге было начато досудебное расследование по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«На многих документах обнаружились, говоря профессиональным языком следователей, явные признаки подделки, подтвержденные экспертами-почерковедами. Причем в материалах дела фигурируют аж три имени – Гани Тайжан, Абдулгани Беделхан и Абдулгани Тайжан, но подозреваемый – один», — говорится в публикации «Времени».

Вместе с тем, стало известно и о другом предполагаемом криминальном прошлом. Приводятся данные, что Беделхан/Тайжан может быть причастен к незаконному покровительству браконьеров на Шардаринском водохранилище за вознаграждение в $500 в неделю с каждой лодки. При этом, речь идет о целой вооруженной банде, которой, предположительно, руководил теперь уже экс-владелец отеля «Дипломат».

То, что гостиница возвращена в итоге ее законному владельцу подтвердил его адвокат Нурлан Азбанбаев.

«Сегодня вышло решение апелляционной судебной инстанции суда г. Нур-Султан. Решение первой судебной инстанции оставлено в силе. Договоры между ТОО «GB CORP» и ТОО «Актерек ЛТД» признаны недействительными. Гостиница «Дипломат» возвращена компании «Актерек ЛТД» Серика Итеновича Карымсакова», — сообщил Азбанбаев в пятницу корреспонденту агентства.