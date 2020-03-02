Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Скончалась казахстанский журналист Ирина Нос, передает корреспондент агентства.

«Ирина Нос умерла после болезни сегодня утром в реанимации в Астане», — сообщили корреспонденту агентства родственники журналиста в понедельник.

Все, кто знали Ирину Нос, помнят ее как профессионала своего дела, которая отличалась большим трудолюбием.

«Ирина Ивановна долгое время работала у нас специальным корреспондентам по таким сферам, как экономика и финансы. Ее кончина – большая потеря для нас. Она проделывала очень большой объем работы. Несмотря на то, что болела, все равно продолжала приходить на работу, всегда предлагала свои идеи, никогда не показывала, что болеет. Недавно мы наметили еще некоторые планы, и в какой-то день она позвонила, сказала: «Что-то прихватило», у нее такой болезненный был голос, и после этого такое случилось несчастье», — рассказал главный редактор газеты «Казахстанская правда» Асыл Сагимбеков.

Ирина Нос – лауреат Союза журналистов Казахстана, руководила столичным офисом МИА КазТАГ, длительное время трудилась в газете «Казахстанская правда».

В сентябре Ирине Нос должно было исполниться 58 лет.

Редакция МИА КазТАГ выражает искренние соболезнования родным и близким журналиста.