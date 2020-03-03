420 человек обратились в комитет по защите прав потребителей с жалобами на Bek Air

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – 420 человек обратились в комитет по защите прав потребителей с жалобами на авиакомпанию Bek Air, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«К настоящему моменту в комитет по защите прав потребителей обратилось 420 человек о восстановлении нарушенных потребительских прав авиакомпанией Bek Air», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В МТИ напомнили, что 31 января комитет подал на авиакомпанию иск в специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана.

«Однако 20 февраля 2020 года на предварительном заседании, судом вынесено определение о передаче дела по подсудности в Турксибский районный суд Алматы. Но комитет не согласен с данным решением суда. 21 февраля 2020 года подана частная жалоба на данное определение. Вместе с тем, ввиду постоянного поступления обращений от граждан и в целях рассмотрения искового заявления судом в возможно кратчайшие сроки комитет подал второй иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы. Иск подан 21 февраля 2020 года в защиту 360 человек, предварительное судебное заседание в этом суде назначено на 30 марта 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в комитет ежедневно поступает более 20 обращений по вопросу возврата денежных средств за приобретенные билеты.

«Новые обращения рассматриваются на вопрос наличия всех необходимых подтверждающих документов. В случае соответствия необходимым требованиям, заявления включаются в дополнения к исковому заявлению», — сказано в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

28 декабря 2019 года стало известно, что действие сертификата эксплуатанта АО «Bek Air», выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» 12 ноября, приостановлено на неопределенный срок.

17 февраля 2020 года сообщалось, что пилоты, проводники и инженеры авиакомпании «Bek Air» обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в возобновлении сертификата эксплуатанта.

В этот же день АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) обещало предоставить результаты проверки авиакомпании «Bek Air» до 27 февраля.

18 февраля генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс он сообщил, что сертификация Bek Air в 2019 году была выполнена некорректно и в неполном объеме. Также он заявил, что у авиакомпании есть возможность исправиться и в течение шести месяцев доказать устранение несоответствий.