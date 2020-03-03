Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 марта в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный по северу области утром и днем местами порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау 4 марта ветер западный, юго-западный, утром и днем порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Костанайской области в среду местами ожидается туман. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«4-5 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 5 марта местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 4-5 марта ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

Ночью 4 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный. Местами туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду.

«4 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Местами сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100%», — предупредили синоптики.