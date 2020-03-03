77% финансистов РК считают, что AQR не сделает банковский сектор прозрачным

Алматы. 3 марта. КазТАГ — Валентина Владимирская. 77% финансистов, присутствующих на CFO Summit 2020 проголосовали за то, что AQR (оценка качества активов) не сделает банковский сектор прозрачным.

«Начнет ли AQR эру прозрачности в банковском секторе», — таким был вопрос для голосования на СFO Summit 2020 во вторник.

58% находящихся в зале саммита финансистов (банкиров, страховщиков, брокеров, предпринимателей) не согласились с тем, что AQR сделает банковский сектор прозрачным, и отметили, что «проблемы банковского сектора на самом деле глубже и сложнее».

23% финансистов согласились и отметили, что «слишком много привлечено ресурсов и внимания, чтобы это ни к чему не привело».

13% участников саммита тоже не согласны с тем, что AQR начнет эру прозрачности в банковском секторе, и подчеркнули, что «всех устраивает текущее положение и AQR – простая формальность».

А 6% просто задались вопросом: «Что такое AQR?»

Таким образом, 77% финансистов считают, что длительный процесс проверки качества активов в банках, результаты которого были озвучены заместителем председателя развития и регулирования финансовых рынков Олегом Смоляковым в прошедшую пятницу.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что по итогам AQR (оценка качества активов) сумма корректировок капитала в банках Казахстана снизилась с Т429 млрд.