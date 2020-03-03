Кто ответит за смерть Дулата Агадила? 03.03.2020 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 120 0 Мать Дулата Агадила Гулбараш Жолмухамбетова и адвокат, член НСОД Айман Умарова в студии ZONAkz Похожие материалы: Боль Дулата Агадила государство не услышало Политический активист умер в СИЗО в Нур-Султане Госдеп США выразил обеспокоенность гибелью политактивиста Дулата Агадила в СИЗО Около 1 тыс. человек пришли проводить политактивиста Дулата Агадила в последний путь Частные судэксперты подтвердили изначальную версию о смерти Агадила – прокуратура