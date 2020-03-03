В Нур-Султане на два месяца арестован экс-глава Аграрной кредитной корпорации

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Нур-Султане на два месяца арестован экс-глава АО «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев, сообщили в агентстве РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«В настоящее время (Нармухан – КазТАГ) Сарыбаев помещен в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания по стражей сроком на два месяца», — сообщили в антикоррупционной службе во вторник.

Также сообщается, что антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня.

«Указанные средства выделены для реализации конкретных государственных программ, однако вместо использования по назначению квазигосударственный сектор извлекает от этого минимальный пассивный доход, размещая их на депозитные счета. Эта ситуация негативно сказывается на своевременности и качестве реализации государственных задач», — считают в агентстве.

Отмечается, что отдельными должностными лицами квазигосударственного сектора данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды.

«Так, в 2017-2018 годах АО «Аграрная кредитная корпорация» министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства в сумме Т5,3 млрд на депозитный вклад банка», — проинформировали в антикоррупционной службе.

По информации следствия, за указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получил взятку в размере более Т11 млн от физического лица, «выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере Т53,5 млн за привлечение депозита».

«В 2019 году Сарыбаев после назначения на должность председателя правления ТОО «Региональный инвестиционный центр Оңтүстік» – 100% учредителем является акимат Туркестанской области – по аналогичной схеме разместил Т1 млрд на депозитный счет в банке второго уровня, за что на системной основе также получил взятку в размере Т1,5 млн», — рассказали в агентстве.

В ведомстве отметили, что проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса.