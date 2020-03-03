Алматы. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Лучшей защитой от коронавируса является соблюдения сантарно-гигиенических правил, считает президент Общественного фонда «Аман Саулык» Бахыт Туменова.

«Я не берусь давать волшебный рецепт, который спасет от коронавируса, но как бывший инфекционист я скажу, что при инфекционных заболеваниях все-таки важна вакцинация против управляемых инфекций, а от коронавируса какого-то конкретного препарата на сегодня нет. Вирусы очень быстро мутируют. Они передаются воздушно-капельным путем и через несоблюдение санитарно-гигиенических мер – мытье рук, ношение масок (оно может быть не настолько эффективно, но в какой-то мере предохраняет) и непосещение мест массового скопления людей в периоды подъема вирусных заболеваний. Простое соблюдение санитарно-гигиенических правил во многом может снизить риск заразиться от кого-нибудь», — сказала Туменова агентству КазТАГ во вторник.

При этом она отметила, что заболеванию больше подвержены люди с ослабленным организмом.

«Почему при коронавирусе больше умирают пожилые? Просто пожилые люди более уязвимы и у них есть какие-то хронические заболевания легких или сердца. Вирус бьет по слабым местам. Поэтому молодые выживают, а больные люди, пожилые, курильщики будут больше подвержены», — отметила Туменова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 90 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.