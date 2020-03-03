«Как построить в Казахстане нацию-государство?». «Возможны ли честные выборы в Казахстане?». «Февраль обнажил проблему кадрового состава правящей элиты». «Минобрнауки намерено внедрить стобалльную систему оценивания знаний в школах». «Когда проснётся казах»

Сетевой Казахстан 3 марта 2020г.

FORBES . KZ . «Как построить в Казахстане нацию-государство?» — Самые острые и болезненные вопросы открыто обсудили социологи и политологи. — 66% чувствуют единство с гражданами страны, то есть гражданская идентичность у нас практически сформировалась, — привела данные Толганай УМБЕТАЛИЕВА. — Около 80% видят Казахстан полиэтничной страной, только 10% населения хотят видеть Казахстан только с одним языком — казахским. На втором месте — этническая идентичность. Всего 10% граждан идентифицируют себя в первую очередь со своей этничностью. За региональную идентичность выступили лишь 5,9%. Но в реальности мы видим противоположную картину: этническая принадлежность важнее гражданской, подчеркнула модератор: — Идентичность у нас носит ситуативный характер — когда надо, мы граждане Казахстана, а когда надо — становимся сразу казахами.

PLATON . ASIA . «Возможны ли честные выборы в Казахстане?» — В связи с вышесказанным, думается, что для разрешения вышеописанных проблем необходимо ввести на выборы в маслихаты и Мажилис исключительно мажоритарную избирательную систему. Во-первых, мажоритарная система обеспечивает более тесную связь кандидатов со своими избирателями. В теории политологии отмечается, что мажоритарная система наиболее адекватна для прямого представительства интересов жителей определенных местностей в парламенте. Во-вторых, в рамках мажоритарной системы деятельность политических деятелей будет компенсировать невозможность вести полномасштабную деятельность их партий в промежутках между выборами. Так избиратель будет выбирать конкретных политических деятелей, постепенно ассоциируя их с партиями их членства. Это также один из путей формирования плюралистической многопартийной системы…

«Жанна Ахметова: «Мы избитая нация»» — Как защитить детей от домашнего насилия? Как известно, Казахстан — один из лидеров по количеству самоубийств среди несовершеннолетних, а неофициально домашнее насилие процветает в каждой третьей семье. С чем связан рост насилия над детьми? Как с этим бороться? Какие меры предпринимает государство и как помочь ребенку, подвергавшемуся насилию? Об этом и многом другом с корреспондентом Platon.asia делится известный блогер, член Республиканского совета по защите прав детей и семьи Жанна АХМЕТОВА.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Когда проснётся казах» — Уже много лет власти очень внимательно следят за гражданами, призывающими к политическим реформам, но при этом вполне лояльны к митингующим с условно материальными требованиями – дольщикам, ипотечникам, автомобилистам и т.д., чьи претензии к начальству можно выразить суммой прописью. Да, конечно, политическая оппозиция тоже продается – за должность или наличные, но и в этой среде есть романтики, которых не купишь. Из старой оппозиции – это Сергей ДУВАНОВ, так и оставшийся непримиримым. Из новой волны – молодые люди из общественного движения «Оян, Казахстан!», сегодня ставшие чуть ли не главными врагами властей, если судить по ресурсам, затрачиваемым на то, чтобы они не выходили из дома в день объявленных заранее митингов.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Бауыржан ТОЛЕГЕНОВ – «Кордайский стресс-тест, протестные качели и бульдожьи бои под ковром» — Февраль обнажил проблему кадрового состава правящей элиты. После кордайских событий в Жамбылскую область был направлен 66-летний Бердибек САПАРБАЕВ. Несколько лет назад вместо пенсии ему продлили полномочия и продолжили использовать на сложных участках. И похоже, что в своем амплуа кризис-менеджера он незаменим – в прошлом году на фоне роста социальной напряженности он получил портфель сначала министра труда, а затем вице-премьера, куратора соцблока, теперь же его перебросили для «разбора полета» в Жамбылскую область. Все эти пертурбации стали лакмусовой бумажкой «болячек» нашего управленческого истеблишмента. Во-первых, система отбора и продвижения настроена не на профессиональные, а под личные компетенции – преданность, лояльность, исполнительность. Во-вторых, вывод на пенсию «старой школы» не подкреплен качественной сменой поколений. В-третьих, у старогвардейцев есть команды, но нет собственной управленческой школы.

Петр СВОИК – «Как преодолеть большой мясной провал» — Только вдумайтесь: разработанная не имеющим властных полномочий «Мясным союзом Казахстана» программа самим же правительством была возведена в статус Национальной, закончилось же все, действительно, массовым экспортом говядины, но – в живом виде. В эту сторону, — в сторону почти непрерывного в течение целого десятилетия симбиоза руководства отраслевого министерства с клановым бизнес-интересом, двигаться дальше некуда. Результаты не просто провальные, но и, я бы сказал, слишком уж откровенно издевательские. Но тогда куда двигаться? Коль скоро «Мясной союз», после обновления руководства Минсельхоза больше не управляет штабом отрасли, какие свои планы, в ответ на ожидания главы государства, собирается менять отраслевой штаб.

365 INFO . KZ . «Интересы сельского населения — это интересы национальной безопасности» — Критические высказывания Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, спикера сената, о состоянии сельского хозяйства в стране вызвали споры в экспертном сообществе. Она заявила о стагнации села и упадке сельхозпроизводства в целом. Известный государственный деятель, ученый-агроном Михаил ТРОШИХИН — Вообще-то сельская местность теряет население. Если учесть, что рядом с нами есть государства с избыточным населением, рано или поздно оно оттуда двинется. Поэтому для нас сохранность сельского населения — вопрос национальной безопасности.

«Студенты и их проблемы: вице-министр ответила на обвинения депутатов» — Группа мажилисменов заявила, что план по строительству общежитий на 2019 год якобы с треском провален. Вице-министр образования Бибигуль АСЫЛОВА утверждает обратное — план даже перевыполнен, почти в два раза.

CAMONITOR . KZ . «Новая экономическая политика в действии» — На стимулирование деловой активности и развитие производства следует направить все имеющиеся ресурсы! Такую задачу перед правительством и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в январе поставил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время встречи с председателем президиума НПП Тимуром КУЛИБАЕВЫМ. Подробнее о том, что уже было сделано в этом направлении за последние годы и что предстоит сделать, мы беседуем со старшим научным сотрудником отдела социально-экономических исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Анной АЛЬШАНСКОЙ.

«Шесть лет вместе: хроники интеграции» — Через три месяца Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполнится шесть лет. О том, как экономическая интеграция в рамках этого объединения способствовала развитию экономического потенциала Казахстана и ее партнеров, мы попросили рассказать старшего научного сотрудника Отдела социально-экономических исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Бекжана САДЫКОВА.

CARAVAN . KZ . ««Нас задушили исками»: тысячи предприятий оказались на грани банкротства» — Говоря о гуманности судебных органов промышленного города, карагандинские предприниматели далеки от сарказма – они имеют в виду крайнюю либеральность местной Фемиды к исковым претензиям органов государственных доходов к бизнесменам. По их словам, на сегодняшний день более тысячи карагандинских предприятий из-за “гуманности” судов в отношении исков, поданных налоговиками против них, ныне находятся на грани банкротства.

«Почему туризм в Казахстане может опять стать яблоком раздора между властью и обществом» — Среди внесенных предложений заметно выделяются два. В Закон об охране животного мира посчитали необходимым ввести понятие трофейной охоты, то есть охоты с целью получения трофея. – Введение понятия “трофейная охота» абсолютно бессмысленно, – считает директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей СКЛЯРЕНКО. – Очевидно, таким образом хотят узаконить охоту на редкие виды животных. Она есть и сейчас, но в очень ограниченном виде – 2–3 случая в год, когда каким-нибудь высокопоставленным лицам из стран Персидского залива позволяют добыть дрофу-красотку, к примеру. Каждый случай такой охоты рассматривается отдельно. Постоянного разрешения на нее не существует.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ — «Государство завершит ломбардную войну в Казахстане?» — Волна арестов имущества и сотрудников ломбардных организаций, прокатившаяся по Казахстану в феврале, наглядно показала, что рынок услуг этих субъектов финансового рынка нуждается в жестком регулировании со стороны государства. Это регулирование начнется с 1 июля текущего года, до этого срока все ломбарды должны пройти регистрацию в воссозданном в конце прошлого года Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Однако за первые два месяца регистрацию в стране пока не прошел ни один ломбард.

TIME . KZ . «Заслон коронавирусу: план “Б”» — Казахстан ввел четвертый уровень противодействия инфекции. Этот рубеж предусматривает конкретные меры на случай появления заразы на территории республики, а также расширяет перечень стран, с которыми отменяются или максимально ограничиваются все транспортные сообщения. Пока в стране, а также среди 95 тысяч казахстанцев, находящихся в шести странах, где зафиксированы случаи заражения неизведанной инфекцией, коронавирус не обнаружен. Однако министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ реалист: по его мнению, вряд ли Казахстан и дальше будет оставаться в стерильной зоне — надо быть готовыми ко всему.

«Невыносимый СОР?» — Минобрнауки намерено внедрить стобалльную систему оценивания знаний в школах. Насколько целесообразна новая реформа? О том, что СОРы и СОЧи не так хороши, как настойчиво уверяли родителей и педагогов сторонники этого нововведения, наконец признали и в Министерстве образования и науки. Вице-министр Шолпан КАРИНОВА заявила: “На сегодня мы рассматриваем стобалльную систему оценивания, как это сейчас принято в вузах, чтобы это была синхронизированная балльность. Мы также понимаем, что возврата к прежним оценкам “3, “4”, “5” не будет”. Решить, каким именно будет оценивание в школах, должны к концу нынешнего учебного года, а пока эксперты — учителя в первую очередь — предлагают чиновникам свои варианты.

«Бетонный лес» — В бывшей столице в минувшую субботу состоялся санкционированный митинг против точечной и уплотняющей застройки, впервые прошедший в парке имени Махатмы Ганди, который городской маслихат утвердил вторым местом для проведения мирных собраний. На акцию протеста, не считая журналистов, полицейских, сотрудников горакимата и других соглядатаев, собрались порядка 50-70 человек, в основном жители тех районов, где сейчас ведется точечная застройка. Среди них как широко освещавшиеся в прессе факты вроде скандальной стройки на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра или возведения жилого комплекса на месте детского сада на Шарипова — Карасай батыра, так и доселе неизвестные широкой общественности случаи.

LITER . KZ . «57 млрд тенге требуют от газеты «ЛИТЕР» за надуманный ущерб вагонному заводу» — 57 000 400 000 (!) тенге требует генеральный директор АО «ЗИКСТО» у «ЛИТЕРа» за якобы причиненный моральный и материальный ущерб. Запрашиваемая сумма наверняка способна разрешить многие проблемы завода, но давайте разберемся: почему они решили сделать это за счет Республиканской газеты?

AZATTYQ . ORG . «Как живут казахи и дунгане после беспорядков» — Старенькая Toyota трясется по разбитым дорогам Жамбылской области. От Алматы до Кордая чуть больше 200 километров, затем еще 60 — до Масанчи. Через сизую дымку весеннего воздуха просматриваются величественные силуэты Тянь-Шаня — до Кыргызстана здесь рукой подать. С другой стороны дороги пасется серо-коричневая отара овец. Животные медленно перемещаются вдоль обочины, увлеченно щипля жухлую прошлогоднюю траву. Делать это непросто: придорожная поляна усеяна мусором, вылетающим из окон проезжающих автомобилей.

KP . KZ . «Что такое снюс и почему о нем все говорят» — В Парламенте Казахстана активно обсуждается проект изменений в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Ожесточенную полемику вызывают вопросы регулирования новых способов потребления никотина. Поправки к существующему закону коснутся миллионов людей по всей стране, ведь они вносят запрет на продажу всех новых никотиновых систем до разработки техрегламента, который обещают создать только в 2022 году. Только к этой дате станет понятно, как регулировать электронные сигареты, вейп и, пожалуй, самый обсуждаемый способ потребления никотина в Казахстане в эти дни — никотиновые паучи.

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